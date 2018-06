“San Vito Summer 2018”, due mesi intensi di iniziative a San Vito

Prende il via venerdì 1 giugno il ricco calendario di iniziative patrocinate dal comune “San Vito Summer 2018” organizzate dalla Polivalente San Vito presso il Parco del Guerro della frazione spilambertese.

Fino a fine luglio punto nevralgico della manifestazione sarà la nuova “baracchina della pol” (riallestita e riorganizzata a seguito dei noti fatti accaduti l’anno passato) punto di ristoro e di ritrovo attorno al quale verteranno, tornei sportivi, cene sociali e tanto altro.

Si parte venerdì 1 giugno con la grigliata di inizio estate, aperta a tutti, per salutare al meglio l’inizio di questa nuova stagione di eventi. Altri appuntamenti culinari e stuzzicanti saranno la “Cena Sotto le Stelle”, a base di tigelle e prevista per sabato 16 giugno e la “Grigliata al Sapore di Mare” del 14 luglio.

Tutti i martedì sera di giugno alle 20.15 continueranno le camminate di quartiere denominate “Cammina & Sorridi a San Vito”, già iniziate nei martedì di maggio. Spazio quindi al buon vivere con l’obiettivo di socializzare e stare in movimento all’aria aperta.

Si continua con il benessere tutti i giovedì sera di Giugno con il “Thai Stretching al Parco”. Dalle 19.45, un’ora di attività all’aria aperta mirata al rilassamento, allungamento ed equilibrio del nostro corpo.

Inoltre tra fine giugno e inizio luglio il torneo di calcio a 5 femminile e gli ormai storici “Sblisgasanvito”, torneo di calcetto su telo saponato che si terrà dal 9 al 22 Luglio, e il “Volley Splash” in collaborazione con la pallavolo Spilamberto che avrà luogo dal 16 al 27 dello stesso mese.

Gli eventi di San Vito Summer si concluderanno con il rinnovato “Parco del Guerro in Festa”, giunto alla sua quinta edizione dopo lo stop dello scorso anno, sarà del tutto rinnovato e ripensato ma sempre all’insegna del buon cibo e del divertimento in musica e si svolgerà il primo weekend di agosto.

Per tutte le informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative e le sorprese www.polisportivasanvito.it, www.facebook.com/polisportivasanvito e www.instagram.com/polivalentesanvito. Inoltre per non perdere nessun aggiornamento potrete iscrivervi alla rinnovata Newsletter della Polisportiva direttamente dal sito o dalla pagina Facebook.

