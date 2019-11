Lo scrittore Sandro Veronesi ospite alla "Delfini" di Modena

Sabato 7 dicembre alle ore 17 la Biblioteca Delfini ospita il pluripremiato autore Sandro Veronesi con la sceneggiatura "No Man's Land" (La Nave di Teseo 2016), ispirata dall'omonimo film Premio Oscar di Danis Tanovic e dove Sandro Veronesi racconta, con scrittura lucida e precisa, l’assurdità di una guerra fratricida nei Balcani. L'incontro è accompagnato da letture di Maria Vittoria Scarlattei e Daniele Cavone Felicioni, della Compagnia Stabile di ERT Fondazione.

Per l'occasione, l'autore parlerà anche del suo ultimo romanzo "Il Colibrì" (La Nave di Teseo 2019), una storia potente sulla forza struggente della vita. L'incontro è parte della rassegna "Balcani d'Autore. Storie e immagini dal cuore dell'Europa", nato dalla collaborazione tra Biblioteche del Comune di Modena, Istituto storico, EuropeDirect, Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento e la Regione Emilia Romagna.

Sandro Veronesi è scrittore e giornalista. Tra gli altri ha pubblicato: "Gli sfiorati" (1990), "Occhio per occhio. La pena di morte in quattro storie" (1992), "Brucia Troia" (2007, nuova edizione La nave di Teseo 2016), XY (2010), "Baci scagliati altrove" (2012), "Viaggi e viaggetti" (2013), "Terre rare" (2014), "Non dirlo. Il Vangelo di Marco" (2015) e "Un dio ti guarda" (La nave di Teseo, 2016). Pubblicato nel 2005 e vincitore nel 2006 del Premio Strega, "Caos calmo" (nuova edizione La nave di Teseo 2016) è stato tradotto in 20 paesi.

