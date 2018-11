"Santi Balordi e Poveri Cristi", il coinvolgente spettacolo TiPì in scena a San Felice

Due cantastorie che si danno alla fuga da un circo, nella speranza di liberarsi dei fenomeni da baraccone con i quali si trovavano costrette a convivere giorno dopo giorno.

La storia di questa fuga, degli incontri che comporta, e dei cambiamenti che suscita, è quella che Flavia Ripa e Giulia Angeloni porteranno in scena domenica 11 novembre, alle ore 18, sul palco dell’Auditorium Comunale di San Felice sul Panaro, per Santi Balordi e Poveri Cristi, il secondo spettacolo della stagione autunnale di TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.

Uno spettacolo, questo, ispirato alla tradizione popolare, in cui affabulazione e musica si mischiano, portato in scena da due giovani autrici capaci di guadagnarsi già numerosi riconoscimenti, tra i quali, nel 2014, la Nominazione Speciale all’Off Fringe Festival di Roma, la Menzione speciale al Premio Scintille di Asti e il Premio Critica e Pubblico Castelbuono Teatro Festival 2015.

Nel corso delle loro peregrinazioni per tentare di prendere contatto con il mondo reale, le due protagoniste Banja e Sharazade si imbattono in personaggi ancor più bizzarri dei loro ex colleghi, un vero e proprio turbine di santi, balordi, freaks e disadattati, dal bambino nato con due teste da un padre che lo voleva il più intelligente del mondo alle tre vecchiette che sognano uno sceicco, fino a Ninetto, che spera di essere il primo della sua famiglia a potersi guadagnare il Paradiso. Attraverso le storie di questi strampalati personaggi le narratrici affronteranno il tema universale della diversità, in un connubio assolutamente coinvolgente, capace di far ridere ed emozionare insieme.

TiPì – Stagione di Teatro Partecipato è promosso dall’associazione Nahìa e realizzato grazie al contributo del Comune di San Felice sul Panaro, Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Prossimo appuntamento della stagione di TiPì sarà, sabato 17 novembre alle ore 21, quello con Orfeo ed Euridice.

Tutti gli eventi della stagione sono ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).

Per informazioni inviare una mail a progetto.tp@gmail.com o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.