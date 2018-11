“Sapere teologico e sapere giuridico in Severo di Antiochia" con prof. Renè Roux di Lugano

Sarà il prof. Renè Roux il relatore principale del convegno dal titolo “Sapere teologico e sapere giuridico in Severo di Antiochia: contributo allo studio dei rapporti tra teologia e diritto nell’età giustinianea”. Il momento di studio, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, è in programma mercoledì 14 novembre, e si aprirà con i saluti introduttivi del prof. Massimo Jasonni della Fondazione San Carlo, che precederà l’introduzione del prof. Vincenzo Pacillo, ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Le conclusioni saranno invece affidate alla prof.ssa Marina Evangelisti di Unimore. Presiederà i lavori il prof. Renzo Lambertini, ordinario di Diritto Romano nel Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore.

“L’incontro – spiega il prof. Vincenzo Pacillo di Unimore – sarà non solo un momento di studio, poiché costituisce l’anticipazione di un rapporto stabile e duraturo tra il nostro Dipartimento di Giurisprudenza e la Facoltà di teologia di Lugano, diretto ad implementare la cooperazione tra le due istituzioni nell'ambito della didattica e della ricerca nel campo del Diritto canonico e del Diritto ecclesiastico dello Stato”.

La Facoltà Teologica di Lugano è l'unica Facoltà teologica di lingua italiana fuori dai confini del nostro Paese, ed è legata ad una scuola canonistica estremamente viva e capace di dare significativi apporti scientifici alla teoria generale del diritto canonico, ovvero quella che fa capo ad Eugenio Corecco, figura nodale per gli attuali processi di approccio scientifico alle leggi religiose: la sua peculiare visione del rapporto tra teologia e diritto canonico è ancora fondamentale per una profonda comprensione delle peculiarità che contraddistinguono i sistemi giuridici basati su credenze di fede.

“Attraverso la convenzione - prosegue il prof. Vincenzo Pacillo, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – ci si propone di aumentare la riflessione sul rapporto tra teologia e diritto canonico. Mentre alcuni studiosi sottolineano che l'autonomia scientifica del diritto canonico può essere ammessa solo postulando la sua familiarità con l'esperienza giuridica dei sistemi statali, Corecco afferma che è impossibile applicare al diritto canonico in modo automatico la metodologia propria delle scienze giuridiche secolari”.

L’appuntamento si svolgerà dalle ore 12.00, all’interno dell’Aula N del Complesso universitario San Geminiano (via San Geminiano 3) a Modena.

René Roux di origine valdostana, dopo gli studi filosofico-teologici e l’ordinazione presbiterale nel 1991 in diocesi di Aosta, si specializza in teologia patristica e in studi orientali a Roma, Oxford e Parigi. Dal 2000 al 2003 è docente di Patrologia e dogmatica presso l’Istituto teologico sant’Anselmo di Aosta. Dopo alcune esperienze di docenza a Roma, in Africa, in India e in Germania, dal 2010 è titolare della Cattedra di Storia della Chiesa Antica, Patrologia e Scienze ecclesiastiche orientali della Facoltà di Teologia dell’Università di Erfurt, di cui diviene Pro-decano e Decano degli Studi nel 2012 e membro sia della Commissione della Ricerca Scientifica sia della Commissione della Didattica dell’omonima università. Nel 2014 viene nominato Rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, e solo due anni dopo eletto presidente dell’AAPU (Association of Accredited Private Universities in Switzerland). I suoi ambiti di ricerca sono la storia delle dottrine cristologiche in ambito greco e siriaco, la storia dell’ermeneutica teologica, e la teologia delle religioni.