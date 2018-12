Le incantevoli voci di Sara-Jane Morris e Ian Shaw in concerto per celebrare il Natale a Maranello

Due tra le più belle voci della scena contemporanea, Sarah-Jane Morris e Ian Shaw di nuovo insieme in duetto per unire le loro potenti voci al pianoforte in un concerto che celebra il Natale e il suo significato nella musica, giovedì 20 dicembre alle ore 21 all'auditorium Enzo Ferrari di Maranello.

Sarah-Jane Morris con la sua inconfondibile voce, calda e passionale, nella sua carriera artistica ha spaziato dal pop al blues approdando al jazz. Negli anni ha collaborato con note band musicali londinesi, memorabili le sue personalissime interpretazioni di “Into the Garden”, singolo del debutto degli Eurythmics, “Don’t leave this way” in duetto con Jimmy Sommerville, e “Me and Mrs Jones”. In Italia è spesso ospite di prestigiosi Festival e Jazz club. Sarah incontra la voce angelica di Ian Shaw, ben due volte premiato con il BBC Jazz Award come ”Best vocalist”. Ian Shaw, noto anche come pianista, ha inciso diversi album di successo sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti, il suo acclamato album “Drawn to All Things – The Songs of Joni Mitchell” lo ha consacrato come “il più grande jazz vocalist maschile della Gran Bretagna (Jazz Times). Il programma include canzoni originali di Sarah-Jane Morris, tra le quali “Heaven” e “Only to be with you” e celebri canti di Natale, come “Silent Night”, “In the Bleak MidWinter” e la famosa “Happy Christmas War is Over” di John Lennon.

Alla fine del concerto, brindisi degli auguri di Natale con il pubblico in sala, alla presenza di Sarah-Jane Morris e Ian Shaw.

Prossimo spettacolo: La Signora delle Camelie di Alexander Dumas fils con Marianella Bargilli e Ruben Rigillo, adattamento scene e regia di Matteo Tarasco, in cartellone giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 21.00. Info al numero 0536943010 o sulla pagina Fb dedicata.