Saremo con te

Continua il ciclo di conferenze #dopoilcentro. Questa volta si parlerà del #dopodinoi e dei temi connessi alla nuova legge 112/2016 con il Notaio Carlo Camocardi mentre Dott. Angelo Tafurelli (Bper Banca) ci porterà degli esempi pratici di Trust.



La conferenza continuerà con Daniele Dondi che affronterà il tema dal punto di vista educativo. Quali sono gli aspetti critici di un percorso per il dopodinoi?



In ultimo, le testimonianze della cooperativa Namastè che da Bergamo verrà a portarci la propria esperineza molto innovativa per concludere poi con il nostro territorio dove Rita Nasi ,coordinatrice del progetto sull'appartamento di via Euclide (Fondazione Vita Indipendente) porterà la testimonianza dell'esperienza.<



15.30 - Registrazione



15.45 - Saluti da parte dei rappresentanti



16.10 - Carlo Camocardi - Notaio

Che cos’è un trust? Come si utilizza quali sono gli attori principali?

Il Notaio Carlo Camocardi, esperto in trust, è membro dell’Associazione Trust Italia e membro della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Modena



16.40 - Angelo Taffurelli - Bper Banca

Dalla teoria alla pratica, il trust Bper Banca

Grazie alla partecipazione a master di specializzazione sui servizi Wealth Management e

sul Trust ha maturato sensibilità ed esperienza nell’ambito della soddisfazione dei bisogni

delle persone e delle famiglie



17.10 - Daniele Dondi - Educatore

Aspetti educativi, criticità e dopodinoi

Dopo una grande esperienza nel territorio modenese, Daniele Dondi ha maturato una visione

molto ampia rispetto alle tematiche inerenti alla disabilità



17.40 - Claudio Rota - Cooperativa Namastè (BG)

Un esempio di percorso sul dopodinoi

La cooperativa Namastè è stata una delle prime realtà a sperimentare progetti molto innovativi

sul dopodinoi e sulla mutualizzazione dei patrimoni



18.10 - Rita Nasi - Fondazione vita indipendente

Dalla teoria alla pratica, l'appartamento di via Euclide

La testimonianza diretta della coordinatrice del progetto sull'appartamento di via Euclide a Modena.