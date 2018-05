Sassuolo, 9 km di gusto con la nuova edizione di "Sassmagna"

Si svolgerà il prossimo 26 maggio l’edizione 2018 della “Sassmagna”: il tour enogastronomico di Sassuolo organizzata dall’Associazione Dilettantistica San Giorgio in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Sassuolo e realizzato grazie alla collaborazione fra alcune associazioni attive sul territorio sassolese.

Il percorso, della lunghezza di 9 km, è formato da nove tappe, la maggior parte immerse nel verde partendo dal parco Ducale, passando dal percorso natura del fiume secchia e dalle “muraglie”, per poi arrivare al parco di Villa Vistarino proseguendo poi verso il centro storico della città. In ogni tappa sarà quindi possibile ammirare i luoghi più suggestivi e i monumenti più importanti della città, come il passaggio dalla peschiera ducale interamente restaurato, la famosa piazza dell’orologio o il palazzo ducale.

Gnocco fritto, salumi, tortelloni, gramigna alla salsiccia, crescentine, salsiccia e patate sono alcuni dei piatti che si potranno gustare passeggiando, da una tappa all’altra, in compagnia di amici e conoscenti.

Le iscrizioni si possono effettuare on-line collegandosi al sito: www.sassmagna.com e selezionare il bottone "Iscriviti" riportato in basso.