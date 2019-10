Sassuolo, Armiliato e Burani aprono la nuova stagione dei "Martedì musicali"

Da Martedì 1 ottobre 2019 avranno inizio “I Martedì Musicali”, la rassegna di concerti nelle Chiese di Sassuolo che, giunta alla sua quarta edizione, ci accompagnerà da ottobre a maggio 2020 con dieci imperdibili appuntamenti ricchi di novità.

Il concerto inaugurale avrà luogo Martedì 01 ottobre 2019 alle ore 21, presso la Chiesa di San Giovanni N. Neumann (Al Parco), in via Rovigo 2, a Sassuolo. Protagonisti della serata saranno il celebre tenore Fabio Armiliato e l’arpista Davide Burani, in un imperdibile concerto dedicato ai più celebri brani lirici del repertorio sacro, tra cui “Agnus Dei” di Bizet, “Ave Maria” di Tosti e “Ave Maria” di Cherubini.

Fabio Armiliato è uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale, acclamato dal pubblico grazie alla sua particolare vocalità, al suo impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità, senza dimenticare le sue qualità di attore, il suo istinto drammatico e il grande carisma che infonde ai suoi personaggi.

In questa occasione, l'artista sarà accompagnato all'arpa da Davide Burani, che si ricaverà anche due spazi, all'interno del programma, per momenti solistici.

Anche questa quarta edizione della rassegna avrà luogo nei principali luoghi sacri di Sassuolo: iniziando dalla Chiesa di San Giovanni Neumann, per passare poi alla Chiesa di Sant’Antonio, al Duomo di San Giorgio ed al Santuario di San Francesco in Rocca; il calendario di quest’anno presenta inoltre un concerto straordinario all’Auditorium “Pierangelo Bertoli”: tutti luoghi perfetti per appuntamenti concertistici di alto livello. L’intento della rassegna è infatti quello di conoscere e riscoprire il valore delle chiese della città di Sassuolo e di valorizzarle.

La rassegna è sostenuta anche dalla Pro Loco Città di Sassuolo, dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, che ne cura la direzione artistica e dall'Associazione "Amici dell'Organo Johnn Sebastian Bach" e vedrà la collaborazione del Modena Organ Festival di cui ospiterà due appuntamenti: il concerto del 29 ottobre, con l’organista Stephan Van de Wijgert ed il concerto del 26 novembre per organo a quattro mani.

Inoltre, quest’anno la rassegna sarà anche in collaborazione con il FORUM U.T.E. – Sassuolo che ospiterà il concerto straordinario dell’Epifania il 06 gennaio.

I dieci appuntamenti, che saranno tutti di martedì sera alle ore 21 (escluso il concerto dell’Epifania), prevedono l’esibizione di musicisti e cantanti di fama internazionale.

Tutti i concerti della rassegna “I Martedì Musicali” sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Nato a Genova, ha studiato al Conservatorio “Niccolò Paganini” della sua città e qui ha debuttato giovanissimo come Gabriele Adorno nel Simon Boccanegra, cominciando una rapida carriera che lo ha portato ad affrontare i ruoli più importanti del suo registro vocale nei più prestigiosi teatri del mondo.