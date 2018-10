Arriva la Sassuolo's Art Marathon, la maratona dell'arte contemporanea

Si svolgerà sabato 27 ottobre, con partenza alle ore 16, la “Sassuolo’s Art Marathon”: una vera e propria maratona tra i luoghi e le opere delle tre mostre d’arte contemporanea a Sassuolo, in compagnia dei curatori.

La maratona comprende la visita guidata alle mostre “Prospettive relative” di Sidival Fila, “Wainer Vaccari. I segni dentro. Ritratti” e alla collezione Bertozzi & Casoni che, per l'occasione, presenterà una nuova opera dal titolo "Nulla è come appare" realizzata quest’annodagli artisti Bertozzi e Dal Monte Casoni. I partecipanti saranno guidati in questo percorso dallo storico dell’arte Luca Silingardi e dai curatori delle mostre.

La visita inizia alle ore 16 a Palazzo Ducale, alla presenza di Gianfranco Ferlisi, curatore della mostra Prospettive relative di Sidival Fila, prosegue alle ore 16,40 in PaggeriArte, alla presenza di Stefano Bulgarelli, curatore della mostra “Wainer Vaccari. I segni dentro. Ritratti” e alle ore 17,15 presso la Cavallerizza Ducale, per la visita all’esposizione permanente di Bertozzi & Casoni alla presenza degli artisti e con la nuova opera “Nulla è come appare”.

La visita guidata è gratuita ma occorre prenotarsi presso l’URP e corrispondere il prezzo del biglietto d’ingresso a Palazzo Ducale di € 6,00 intero, € 3,00 ridotto (in alternativa, si può iniziare la visita dallo spazio PaggeriArte). Info e prenotazioni presso URP: 0536 880 801 – urp@comune.sassuolo.mo.it