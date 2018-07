Sassuolo, ripartono i "Giovedì sotte le stelle"

Tutto pronto per i “Giovedì Sotto le Stelle”, la kermesse estiva organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico, Pro Loco Sassuolo e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sgp e le tantissime associazioni, circoli e parrocchie che, per un meseintero, animeranno le serate del giovedì. I negozi aperti fino a tarda serata, con i banchetti esposti davanti le vetrine, offriranno occasioni imperdibili e sconti allettanti, ogni via ed ogni piazza della città sarà animata da tantissime iniziative: insomma un modo diverso, originale e coinvolgente, per trascorrere una bella serata al fresco ed in compagnia.

Tutti e quattro i giovedì del mese di luglio si potrà godere di appuntamenti fissi ed avvenimento speciali che cambiano, di strada in piazza.

Appuntamenti fissi:

Apertura serale del Palazzo Ducale dalle 21 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22:30), visite con accompagnamento gratuito

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni, a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco Sassuolo Pro Gusto Estate: spazio enogastronomico con musica a cura di Pro Loco Sassuolo in viale XX Settembre

Spazio bimbi in piazza Martiri Partigiani ; mostra di pittura in via del Pretorio a cura del Gruppo Pittori Sassolesi Cavedoni, Spazio musicale con enogastronomia in piazza Libertà (Bar Sunrise), piazza Risorgimento (Bar Luana), piazzale Roverella (Jim Bar), piazzale Teggia (Style LAB); via Cavallotti (Il Buongustaio), via Mazzini (Bar Stella), via Menotti (Afrikan Bar)

Giovedì 5 luglio:

Bellezze Sotto Il Campanone, 20^ Edizione, a cura di Breezy Production Piazza Garibaldi a partire dalle ore 21.

Spettacoli di strada, Mercatini e negozi aperti con promozioni speciali, a cura del Comitato dei commercianti in collaborazione con Pro Loco Sassuolo Un giovedì da cani: l’improbabile expò canina presso il salotto Regina Trio Taberna Mediterranea: chitarre alla ricerca di libertà con Enzo, Giorgio e Antoni in piazzale Roverella.

Assaggi a Corte: visita guidata tematica con lo storico dell’arte Luca Silingardi e a seguire un calice con assaggi negli esclusivi spazi della Delizia Estense