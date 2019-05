Sassuolo in Fiore, in centro storico sboccia la primavera

Rose antiche come la Variegata di Bologna, rose profumate e colorate, ibride e rare dalla Toscana, Liguria, Lombardia e dal Veneto, saranno le protagoniste di una delle fiere più attese in città: Sassuolo in Fiore. Il centro storico di Sassuolo si trasforma in un grande giardino a cielo aperto grazie alla kermesse florovivaistica organizzata da Sgp Eventi col patrocinio del Comune di Sassuolo, Sassuolo Centro (Comitato commercianti del centro storico), in programma sabato 4 e domenica 5 maggio. Da Piazza dei Martiri a via Battisti, da Piazza piccola a via Mazzini e via XX Settembre, saranno in mostra tantissime varietà di fiori e piante, pronte per adornare balconi, giardini e appartamenti.

Si potranno poi acquistare piante fiorite come le azalee, camelie, rododendri, calle, clematidi, tante surfinee tra cui anche la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato è il Delphinium, pianta erbacea ramificata, originaria dell’Asia, con più rami e fiori dal raro colore blu elettrico. Il mesembriantemo, detto anche amico del sole, è una delle più belle piante da fiore ad “effetto” anche per il balcone in colori arancio, lilla, giallo. Si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati. Presenti anche le cicas, sia grandi che piccole per abbellire i giardini, i profumatissimi gelsomini e l'aloe vera, grandi orchidee e i Bonsai da collezione, le bouganville, la pianta antizanzara e dalla Sicilia arrivano anche gli arbusti di agrumi quali gli arancini e i limoni. Inoltre tante piante da giardino come lavande , le clematis , i girasoli, la nemesia, la cosmea e l’addenda

Una delle novità di quest’anno è la "Barba di Giove": ovvero il Drosanthemum hispidum; questa pianta, appartenente alla famiglia delle Aizoaceae e originaria del Sudafrica, non supera i 10 centimetri di altezza e si caratterizza per la sua bellissima e abbondante fioritura: da maggio fino a settembre, infatti, produce dei fiori dalla forma a margherita di colore lilla o fucsia. L’originale nome pare che sia da attribuire alla caratteristica peluria che ricopre le foglie. La Drosanthemum hispidum è una pianta che copre bene tutto il terreno che ha a disposizione, quindi è ottimo come tappezzante e può avere un ciclo di sviluppo annuale o biennale.

Anche quest’anno la manifestazione dedica un’attenzione particolare agli appassionati dal pollice verde e della cucina bio. Potranno essere acquistati terricci e humus bio, per arricchire il proprio giardino, erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze green style: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, pomodori, insalate, fagiolini, fragole ribes, more e tante tipologie di peperoncini.

Inoltre sarà occasione per acquistare le peonie, che proprio in questi giorni stanno sbocciando nella loro breve e meravigliosa fioritura.

Sassuolo in Fiore è davvero per tutti, sia per gli appassionati del giardinaggio, sia per il neofita che vuole approcciarsi per la prima volta al settore per abbellire i propri balconi, senza necessariamente dover disporre di un giardino. I floricoltori presenti sono produttori, oltre ad acquistare direttamente da loro senza ulteriori costi aggiuntivi, saranno a disposizione per fornire consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Ampio spazio sarà dedicato inoltre all'artigianato di qualità, all'hobbistica e all'alimentare: sarà possibile trovare prodotti tipici come salumi e formaggi piemontesi, focaccia e pesto genovese e, speck e prodotti del trentino, taralli, liquirizia, infusi e Thè. Inoltre anche artigianato a tema con bijoux, stand vintage, attrezzature per il giardinaggio e per l'esterno casa. In Piazza Garibaldi inoltre sarà allestito un bellissimo giardino, con particolari novità floreali in collaborazione con il vivaio Benedetti di Sassuolo.

Un appuntamento che si consolida nel calendario degli eventi più attesi in città e che vede la partecipazione attiva dei commercianti di Sassuolo; sabato sera si terrà infatti la prima edizione di: Gusto prêt-à-porter nell’antica Drogheria di Piazza Garibaldi che in collaborazione con le boutique ospita Marte e Glitter per una serata tra moda e gusto con sfilate e degustazioni.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.