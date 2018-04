Nel fine settimana torna l'appuntamento con Sassuolo in Fiore

Si svolgerà sabato 5 e domenica 6 maggio prossimi l’ormai consolidato appuntamento con Sassuolo in Fiore, giunto alla 9° edizione.

La kermesse dedicata alle piante e fiori, partita da Piazza Garibaldi si è estesa anno dopo anno fino a svilupparsi in gran parte del centro; Cresce la manifestazione e cresce il suo successo.

Un successo dovuto alla presenza di oltre una quarantina di floricoltori provenienti da tutta Italia. Questi venderanno piante e fiori di ogni tipo e varietà. La faranno da padrona le rose, portate anche da un vivaio della Toscana, le orchidee, le piante aromatiche anche dalla Liguria, le stagionali, le calle, gli aceri giapponesi, le sementi, le piante da frutta e i limone del sud.

Per gli amanti dal pollice verde vi saranno anche attrezzature e arredi per il giardino. Vasi in terracotta, gazebo in ferro battuto e dei vivaisti allestiranno veri e propri giardini in centro. Molto apprezzato dai visitatori poi il selezionato mercatino dedicato all’artigianato: ricci e animaletti realizzati con carta riciclata, tovaglie provenzali, oggetti in stile country, ceramiche artistiche, oggetti in ferro battuto, profumi artigianali sono solo alcuni dei tanti oggetti che sarà possibile acquistare.

Anche quest’anno ci sarà un angolo esclusivo di prodotti alimentari provenienti da varie parti d’Italia, facendo assaporare al pubblico gusti e sapori unici, che porteranno sicuramente una ventata di originalità su tutte le tavole. Sassuolo si dedicherà così agli amanti dei fiori e non solo per l’intero fine settimana, permettendo l’accesso libero a tutti i visitatori e curiosi.

ORARI: dalle ore 09 alle 20 con orario continuato anche in caso di pioggia.