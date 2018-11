A Sassuolo il 3° Salone dell'Orientamento Scolastico

Domenica 18 novembre, dalle 15 alle 19, nell’ambito del 3° Salone dell’Orientamento scolastico dei Comuni del Distretto Ceramico, gli istituti superiori del territorio presenteranno la loro offerta scolastica presso il PalaPaganelli di via Nievo Ippolito. L’appuntamento con gli stand espositivi dei vari istituti, in cui verranno presentate offerte formative e corsi, è per domenica dalle 15 alle 19, in un salone a cui saranno presenti Iis Volta-Don Magnani, Iis Morante, Itcg Baggi, Liceo Formiggini ed Iis Ferrari.

Sempre domenica, dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 17 alle 18 ma presso l’adiacente Aula Magna del Polo Scolastico si svolgerà l’incontro formativo sul sistema scolastico di scuola secondaria di 2° grado a cura delle operatrici dell’Informagiovani di Modena.

Per ulteriori informazioni sull’offerta scolastica è possibile consultare la guida “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…” edizione 2018 all’indirizzo internet www.istruzione.provincia.modena.it.

Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito.