Sassuolo. Yoga Day gratuito con lezione di Yoga Ratna

Sabato 10 febbraio alle 11, presso la palestra del Centro fisioterapico Città di Sassuolo in via Cavallotti 132, l'associazione sportiva dilettantistica Kinetika asd organizza lo Yoga Day: una lezione di prova di Yoga Ratna, gratuita e con un insegnante specializzato, introduttiva ai corsi che sono già cominciati in gennaio e ai quali ci si può iscrivere in ogni momento.

Per partecipare allo Yoga Day è richiesta l'iscrizione al numero 349/8793437 o alla mail kinetikasassuolo@libero.it; recapiti ai quali si potranno anche ottenere informazioni su costi e pacchetti dei corsi di Yoga, che si tengono in orari sia del mattino che della sera.

Tutte le informazioni anche sugli altri corsi e iniziative dell'associazione su www.kinetika-sassuolo.it, o sulla pagina facebook dell'associazione Kinetika Sassuolo.