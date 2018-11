Appuntamento al Teatro Comunale di Modena, in scena il Satyricon di Bruno Maderna

Va in scena venerdì 9 novembre 2018 alle ore 20 e domenica 11 alle 15:30, per la stagione lirica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, Satyricon di Bruno Maderna.

L’opera sarà presentata al pubblico giovedì 8 novembre alle 17:30 dal critico musicale Gianluigi Mattietti presso il Ridotto del Teatro (entrata via Goldoni 1) per la serie di incontri Invito all’opera curata in collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi.

Compositore veneto e direttore d’orchestra scomparso prematuramente (1920-1973), Bruno Maderna fu tra i massimi esponenti dell’avanguardia storica europea a fianco di Boulez, Stockhausen, Nono, Berio e Messiaen. Il Satyricon fu composto nel suo ultimo anno di vita e rappresentato per la prima volta all’Holland Festival di Scheveningen il 16 marzo 1976.

L’opera è tratta dall’omonima novella romana di Petronio (ca. 60 DC), scritta durante il regno di Nerone. È costituita da un collage di sedici numeri diversi, intercambiabili, intesi come simbolo di decadenza e depravazione dei costumi sociali. Il materiale musicale fu elaborato durante un seminario tenuto nel 1971 sotto la direzione di Maderna e del produttore d'opera americano Ian Strasfogel. Il compositore ha creato un'opera forte, oscena e volgare, ma allo stesso tempo piena di vitalità e ricca di citazioni famose. Attraverso l’uso di lingue diverse, inglese, tedesco, francese e latino, i personaggi dialogano in tono allegro e fatalista mentre sprofondano attraverso gli abissi della loro stessa dignità. Nell’opera, otto commensali si raccontano l'un l’altro in modo ipocrita durante una cena orgiastica in casa di Trimalchio - ex schiavo romano arricchito - ostentando le loro ricchezze e attribuendo al denaro le sue tante virtù.