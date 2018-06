"Save your nose!", due incontri con i profumi di Anna Rosa Ferrari

Per tutti i nostri nasi prendono il via, nel salotto culturale dedicato alle essenze, i corsi pratici per sentire odori e profumi, Le lezioni di analisi sensoriale saranno tenute dalla naso alchimista filosofo Anna Rosa Ferrari, secondo una metodologia didattica da lei ideata e sperimentata. In entrambi gli incontri saranno introdotti vari argomenti realtivi alla comunicazione olfattiva, con l'ausilio di rari profumi naturali e ingredienti pregiati, interessanti non solo per gli appassionati di profumeria di nicchia ma anche per coloro che non amano la materia. I partecipanti, guidati dall’olfatto, potranno prendere parte attiva ad una piacevole esperienza sensoriale produttiva di nuove conoscenze, esercitandosi giocosamente nell’ascolto delle essenze. Come ormai è consuetudine durante gli avvenimenti a matrice profumalchemica, lo spazio all’esterno del museo sarà messo a disposizione della comunità con l’allestimento di un suggestivo salotto alchemico, dove sarà ricreato un luogo immaginifico arredato con oggetti di significato simbolico.

I corsi si terranno venerdì 8 e venerdì 22 giugno 2018 dalle 18.30 alle 20 - seguirà cocktail. E' consigliata la prenotazione - fino ad esaurimento posti (max. 20 iscritti – contributo euro 10). Per l’occasione il Museo sarà visitabile gratuitamente dalle 18 alle 22. iscrizioni e info: cell 3356188683 - annarosa.ferrari@hotmail.it

Il Piccolo Museo ProfumAlchemico, inaugurato il 24 ottobre 2017 col patrocinio del Comune di Modena, è ispirato ad alcuni principi fondanti: svelare i veri procedimenti creativi che stanno dietro la realizzazione di un rara essenza d'arte, calare i visitatori nell'esperienza delle prismatiche nature del profumo, diffondere la specifica didattica profumalchemica, diventare un sito museale itinerante, grazie a speciali eventi. Il nuovo museo (già l'Artestetica Profumeria) raccoglie una collezione unica di 200 differenti essenze naturali dell’arte profumiera, ecobio ed ecosolidali - tutte ideate e qui fatte a mano da Anna Rosa Ferrari- nonché un considerevole numero di oggetti, testimonianze, materiale documentale della nuova filosofia profumalchemica. I singoli elementi introducono alle suggestive emozioni dell'universo dei profumi. Si presta a una grande varietà di visite sensoriali guidate sia individuali che collettive.

