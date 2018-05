Sassuolo, 5^ edizione della Sax Oleum Run

Si svolgerà domenica prossima, 13 maggio, la quinta edizione della “Saxo Oleum Run” e della camminata non competitiva “Coursa ed Sasol”, organizzate dal Gruppo Podistico La Guglia di Sassuolo in collaborazione con Delta Atletica e Circolo S.Agostino ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La Saxo Oleum Run è la manifestazione competitiva, lunga km 21,440 che vedrà la partenza alle ore 9 e sarà valida come terza tappa del Grand Prix 2018.

La Coursa ed Sasol, invece, è la contemporanea camminata non competitiva, che avrà due percorsi di km 4 e km 11,5, con partenza alle ore 9,05.

Il ritrovo è fissato in zona piscine comunali al Polo Scolastico, alle ore 8; per la gara competitiva la punzonatura, obbligatoria, è prevista per le ore 8,45