Domenica la sesta Saxo Oleum Run e la Coursa ed Sasòl

Domenica prossima, 12 maggio a partire dalle ore 9 con ritrovo fissato per le 8 in via Nievo, si svolgerà la sesta edizione della Saxo Oleum Run: la corsa podistica competitiva di 21,1 km valevole come 5^ tappa del Grand Prix 2019, organizzata dal Gruppo Podistico La Guglia Sassuolo in collaborazione con Delta Atletica, Circolo Sant’Agostino, Modena Corre, Csi e Uisp, con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Come tutti gli anni, a fianco della manifestazione agonistica, si svolgerà anche la camminata non competitiva, anch’essa giunta alla sua sesta edizione, la “Coursa Ed Sasol” che, con due percorsi da 4 e 11,5 km, prenderà il via alle 9,05.