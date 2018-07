Saxofollia Summer Camp, cinque concerti di artisti internazionali a Fanano

Ritorna a Fanano per il 3° anno consecutivo il Saxofollia Summer Camp: la settimana di lezioni, masterclass e concerti dedicata al saxofono. Il corso, che inizia domenica 29 luglio, ospita circa una quarantina di ragazzi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche di tutta Italia che si ritrovano per una intensa settimana di studio. Durante il giorno gli allievi potranno approfondire, attraverso le lezioni con i membri del Quartetto Saxofollia, molte delle tematiche riguardanti la didattica del saxofono in ognuna delle sfaccettature che lo contraddistinguono: dalla musica classica al jazz.

Inoltre, ogni pomeriggio, un artista di fama internazionale si intratterrà con le ragazze ed i ragazzi iscritti al corso per un incontro in cui si metteranno il luce aspetti relativi allo strumento ed al genere musicale più vicino all’artista in questione. Lo stesso musicista poi, la sera, si esibirà a Fanano in un concerto pubblico e ad ingresso gratuito.

L’evento di apertura del corso è domenica 29 Luglio alle ore 18,30 presso la Chiesa di S. Giuseppe e vede sul palco proprio il Quartetto Saxofollia, composto da Fabrizio Benevelli, Giovanni Contri, Marco Ferri ed Alessandro Creola, in un programma che alterna atmosfere tipiche della musica classica, come arie ed overtures di Rossini alle sonorità del jazz di Duke Ellington, Gordon Goodwin e Richard Galliano. Nei giorni seguenti si esibiranno a Fanano l’astro nascente del saxofono classico proveniente dalla Russia, Nikita Zimin (30 Luglio), il jazzista Emanuele Cisi (31 Luglio), il gruppo cosmopolita Pericopes (1 Agosto alla Corte Mancante) e per finire il puri-premiato Federico Mondelci assieme al suo Italian Saxophone Quartet (2 Agosto).

Spiega Giovanni Contri: “Per me è un onore poter organizzare questo genere di attività nel paese in cui sono cresciuto. Se questo corso è potuto arrivare al terzo anno ed è in continua crescita, il merito è sì del lavoro del quartetto ma anche di una amministrazione vicina ed attenta alla cultura oltre che alla crescita dei giovani. Gli artisti che si esibiranno a Fanano questa settimana sono tra i più famosi in Europa e nel mondo: non a caso tra gli ospiti abbiamo alcuni tra i più premiati saxofonisti a livello internazionale. Insomma, cinque concerti davvero imperdibili. Sono inoltre felice che questa iniziativa possa portare a far conoscere Fanano e il suo bellissimo territorio alle famiglie che accompagnano i ragazzi, provenienti da tutta Italia: i nostri iscritti arrivano infatti sia dalle vicine Modena e Bologna che da località più lontane come Trento, Castelfranco Veneto, Lecce, Firenze, La Spezia, Teramo e Parma. La nostra ricetta? L’esperienza di grandi artisti al servizio dell’energia dei giovani.”