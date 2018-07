Dodici tappe fra agriturismi e aziende agricole, è la 7ª edizione della “Scampagneda ed Furmezen”

Anche quest’anno inizia per i formiginesi (e non solo) il conto alla rovescia per la settima edizione della “Scampagneda ed Furmezen”. Il percorso enogastronomico, come ogni anno, si articolerà in dodici tappe tra cui aziende agricole e agriturismi immersi nelle campagne del territorio comunale, da Villa Gandini al Parco Rurale Est.

L’idea di fare rivivere le tradizioni in un modo sano e innovativo è risultata vincente: lo dimostrano le centinaia di giovani che ogni anno fanno a gara per accaparrarsi i biglietti. “È un’iniziativa sorprendente. La Scampagneda è cresciuta molto negli ultimi anni, nel 2017 abbiamo avuto oltre 1400 adesioni da parte di persone di tutte le età. È una giornata all’insegna della spensieratezza, non c’è gioia più grande che vedere l’azienda in cui ogni giorno lavoriamo riempirsi di persone accomunate dalla voglia di ballare, cantare e gustare buon cibo” commenta un membro dello Staff.

Il menù, che ad ogni tappa propone una specialità diversa, farebbe invidia a qualsiasi Rezdòra modenese che si rispetti: gnocco, tigelle, gramigna, bensone e tante altre leccornie da scoprire… il tutto accompagnato da buon vino.

Le iscrizioni apriranno Sabato 26 Maggio e potranno essere effettuate al centro San Francesco (Piazza Roma 58, Formigine) oppure online sul sito, rinnovato in occasione dell'evento. Il ricavato verrà interamente devoluto al centro ricreativo San Francesco, importante sede di attività sportive e ricreative della comuntà formiginese.