"Il peccaminoso scandalo estense", conferenza su Parisina Malatesti

Sabato 19 gennaio 2019, alle ore 18, nella sala conferenze del Circolo degli Artisti di Modena, in via Castel Maraldo 21, Elena Bianchini Braglia e Roberta Iotti terranno una conferenza dal titolo Il peccaminoso scandalo estense. La tragica storia di Ugo e Parisina.

Si tratta di una delle vicende più tristi e commoventi della plurisecolare storia estense. Parisina Malatesti (1404-1425), figlia dei signori di Cesena e moglie del marchese di Ferrara Nicolò III d'Este, fu nota alle cronache contemporanee non solo per la delicata bellezza, la raffinata cultura di impronta francese e il prestigioso rango di domina regnante, ma soprattutto per la scandalosa storia d'amore con il primogenito naturale del marito, Ugo d'Este, fratello maggiore dei celeberrimi Leonello e Borso, e già designato dal padre alla successione nel governo dello Stato.

La loro passione breve, intensa e ai limiti dell'incesto finì nel sangue come quella di Paolo e Francesca, antenati della stessa Parisina, e di Giulietta e Romeo.

La figura di Parisina ebbe anche una ricchissima fortuna postuma. Molti furono gli scrittori, i poeti, i musicisti e i pittori, italiani e stranieri, che si ispirarono al dramma di lei e del suo amante, dedicando loro opere di vario genere. Fra questi Matteo Bandello, Lope de Vega, George Gordon Byron, Giacomo Leopardi, Gaetano Donizetti, Franz Liszt, Gabriele D'Annunzio, Gaetano Previati, Hjalmar Bergman, irrimediabilmente sedotti dalla storia della giovane, audace e scventurata marchesa di Ferrara.