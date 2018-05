Scatti dal passato - esposizione fotografica

Siamo lieti di invitarvi alla mostra fotografica “Scatti dal passato”, che si terrà dall’1 al 30 giugno 2018



@BAR ACQUARELLO

Corso Italia, 69

Vignola (MO)



Orari:

Dal lunedì al sabato —> 7,30-21,30

Domenica: chiuso



URBEX IN PROGRESS

Jack, sin da bambino si diverte ed esplorare luoghi abbandonati nelle campagne.

Agli inizi del 2016, assieme alla fidanzata Eleonora, appassionata di fotografia, creano una pagina dedicata alle esplorazioni urbane: Urbex in Progress – Italy .

La voglia di scoprire nuove location abbandonate si fa sempre più forte, tanto che i due esploratori passano i weekend in auto, macinando km su km alla ricerca di ville, case e chiese.

Nell’estate del 2017 partono per il Belgio e per la Francia, immortalando châteaux e maisons da sogno.

Attualmente continuano imperterriti a ricercare, esplorare e scattare.

Da qualche mese hanno iniziato a mostrare i loro lavori al pubblico, attraverso expo fotografiche.

