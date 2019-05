"Scenari", gli allievi di Nuova Didattica Teatrale debuttano al Sacro Cuore

Sabato 8 giugno al teatro Sacro Cuore di Modena alle ore 21 debutta la compagnia del livello Principianti della scuola di Nuova Didattica Teatrale diretta da Andrea Ferrari con lo spettacolo Scenari. Interpreti sono Alexandra Pittino, Claudio Di Benedetto, Davide Acquaviva, Jacopo Coppi, Linda Manicardi, Lucrezia Vignudini e Roberto Grani che saranno accompagnati e diretti sul palco dallo stesso Andrea Ferrari, in veste di capocomico.

Scenari, dal latino, "spazio per la scena" si rifà all'epoca rinascimentale, quando il Teatro italiano visse uno straordinario momento di attività con la nascita della Commedia dell'Arte dove Arte, stava per mestiere. S'iniziarono a vedere i primi attori professionisti e le prime donne sulla scena. I comici si avvalevano di tracce sceniche chiamate canovacci o scenari, appunto, sulle quali si sviluppavano i monologhi e i dialoghi improvvisati. Su questa indicazione, lo spettacolo si avvale di una parte sconosciuta agli interpreti stessi ai quali sarà chiesto di agire su improvvisazione, e di una parte "a copione", dove, inoltre, verranno messe in evidenza alcune tecniche della formazione dell'attore. Oltre al processo di memorizzazione, è importante, per un interprete, apprendere il rapporto con lo spazio scenico, la costruzione fisica e psicologica del personaggio, l'importanza dell'articolazione verbale, la proiezione della voce, la fonetica, la respirazione, il tutto supportato dalla fantasia.

Il percorso degli interpreti della Compagnia Principianti, è iniziato lo scorso mese di ottobre, e approda, dopo nove mesi, sul palcoscenico; per alcuni si tratta di una vera e propria "prima volta".

I posti per lo spettacolo sono numerati e sono aperte le prenotazioni. Il costo del biglietto è di €. 12,00. Per info e prenotazioni 338.2434005. Si ricorda, inoltre, che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2019-2020 della scuola di Nuova Didattica Teatrale.