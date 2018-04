Scherma, al via la Coppa Città di Modena

Si svolgerà questo weekend, sabato 7 e domenica 8 aprile la Coppa Città di Modena, competizione regionale riservata agli under 14 organizzata dalla storica società sportiva Pentathlon Moderno Modena. Alla gara, giunta al decimo anno, parteciperanno quasi 150 giovani atleti provenienti da tutta la regione e non solo. Allievi, Ragazze e Prime Lame si sfideranno in pedana presso la palestra delle scuole Ferraris di via Divisione Acqui a Modena a partire dalle 14,30 di sabato sino al tardo pomeriggio di domenica. In contemporanea verranno disputate anche le qualificazioni degli Assoluti valide per la Coppa Italia nazionale. Circa duecento i partecipanti nella spada maschile e femminile e una sessantina per la sciabola e il fioretto. E il PentaModena segna già un record con i suoi 38 atleti presenti.