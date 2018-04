Schermi e palcoscenici: alla Sala Truffaut "Antigone"

Giovedì 5 aprile “Antigone” alla Sala Truffaut nell’ambito di “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine’

Penultimo appuntamento con “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, frutto della collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione. Una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione dello spettacolo Antigone al Teatro Storchi dal 12 al 15 aprile, alla Sala Truffaut verrà proiettato giovedì 5 aprile alle ore 21.15 Antigone (Germania 1992, 100’) di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet.

Dunque Antigone, questo antico nome di donna che da Sofocle passa di bocca in bocca fino a Straub e Huillet, la coppia terribile del cinema che si trasferisce a Segesta, si arrampica con un gruppetto di studenti berlinesi lungo quel pendio tra agavi ed eriche, e nel piccolo teatro di pietra, dopo il tempio dorico, gira un film sulla legge, sul dovere di rispettarla, sulle regole morali non scritte che spingono a infrangerla.



Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2017 /2018 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

