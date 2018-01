Sala Truffaut “Schermi e palcoscenici – attorno a Petri, Pirro e Volonté”: primo di tre appuntamenti

In occasione del debutto al Teatro Storchi de La classe operaia va in paradiso, la nuova produzione ERT firmata da Claudio Longhi in scena dal 31 gennaio al 4 febbraio, Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione propongono dal 18 gennaio al 15 febbraio il ciclo “SCHERMI E PALCOSCENICI – Attorno a Petri, Pirro e Volonté”. Una rassegna di tre film per indagare l’immaginario legato a Petri, Pirro e Volonté.

Primo appuntamento giovedì 18 gennaio alle ore 21.15 con la proiezione alla Sala Truffaut di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri (Italia 1970 – 118’). Il capo della sezione omicidi, proprio nel giorno della sua promozione all’ufficio politico, uccide l’amante. Scoprirà a sue spese che il proprio ruolo lo mette al riparo da ogni accusa. Thriller psicoanalitico sulla cristallizzazione e le aberrazioni del potere che analizza in chiave grottesca i metodi e i fini degli apparati polizieschi. Premio Speciale della Giuria a Cannes e Oscar come miglior film straniero.

Prossimi appuntamenti: mercoledì 24 gennaio alle ore 21, precede la proiezione de La classe operaia va in paradiso, la lettura di alcuni frammenti di copione della versione scenica del film a cura degli attori di ERT. Chiude il ciclo il 15 febbraio la proiezione di A ciascuno il suo.



Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2017 /2018 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

