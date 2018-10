Riparte la rassegna “Schermi e palcoscenici – dalla parola all’immagine” alla Sala Truffaut

Quarta stagione per “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, frutto della collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione: una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione del debutto assoluto di Fronte del porto dal 18 al 21 ottobre al Teatro Storchi spettacolo di Alessandro Gassmann, mercoledì 17 ottobre alle ore 21.15 alla Sala Truffaut di Modena verrà proiettato Fronte del porto di Elia Kazan. Un ex pugile fallito, Terry Malloy, il cui fratello Charlie ha fatto carriera spalleggiando il corrotto boss del sindacato portuale, accetta di testimoniare contro il gangster per amore di Edie, la sorella di un lavoratore ucciso. Girato verso la fine del maccartismo durante la quale Kazan aveva “collaborato” denunciando alcuni ex compagni comunisti, il film ebbe dodici nomination e vinse otto premi Oscar, tra cui il miglior film, regia e attore (Marlon Brando).

La rassegna si snoderà fino alla prossima primavera per offrire al pubblico, attraverso il linguaggio cinematografico dei più grandi registi, uno strumento di riflessione per approfondire il legame fra teatro e cinema.

Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2018 /19 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

Per informazioni:

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136011

info@emiliaromagnateatro.com

SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it