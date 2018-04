Schermi e palcoscenici: giovedì ultimo appuntamento alla Sala Truffaut

Giovedì 26 aprile “Ifigenia” alla Sala Truffaut nell’ambito di “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine’

Ultimo appuntamento con “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, frutto della collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione. Una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione dello spettacolo Ifigenia, liberata al Teatro Storchi il 5 e 6 maggio, alla Sala Truffaut verrà proiettato giovedì 26 aprile alle ore 21.15 Ifigenia (Grecia 1977, 129’) di Michael Cacoyannis.

Agamennone, re dei Greci, deve partire con la sua flotta alla volta di Troia e per ingraziarsi l’ostile dea Artemide decide di sacrificare sua figlia Ifigenia. Ma Artemide la risparmia sostituendola con una cerva sgozzata. Ricostruzione della tragedia di Euripide Ifigenia in Aulide diretta con scrupolosa attenzione, bella coerenza estetica e un alto grado di suggestione. Musiche di Mikis Teodorakis.



Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2017 /2018 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136031

d.venturelli@emiliaromagnateatro.com



SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it - www.salatruffaut.it