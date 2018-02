Schermi e palcoscenici: mercoledì 7 febbraio "Medea" alla sala truffaut

Mercoledì 7 febbraio “Medea” alla Sala Truffaut nell’ambito di “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine’

Si rinnova per questa Stagione la collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione con “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, ovvero una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione delle recite di Medea al Teatro Storchi dal 15 al 18 febbraio, alla Sala Truffaut verrà proiettato mercoledì 7 febbraio alle ore 21.15 Medea (Ita/Fra/Rft 1969, 118’) di Pier Paolo Pasolini.

Medea, regina di una popolazione barbara, aiuta Giasone a conquistare il vello d’oro, e per amore lo segue in una società che la disprezza come straniera. Dalla tragedia di Euripide, “la mescolanza un po’ mostruosa” secondo il regista “di un racconto filosofico e di un intrigo d’amore”. Pasolini illustra il contrasto tra la civiltà agricola e quella urbana che perde il senso del sacro. Presenza carismatica di Maria Callas.

Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2017 /2018 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

Per informazioni:

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136031

d.venturelli@emiliaromagnateatro.com



SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it - www.salatruffaut.it