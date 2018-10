"Schermi e palcoscenici", arriva il Riccardo III di Carmelo Bene

Appuntamento mercoledì 31 ottobre con “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, frutto della collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione: una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni.

In occasione delle repliche di Riccardo 3 di Francesco Niccolini per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi dal 13 al 18 novembre al Teatro delle Passioni, mercoledì 31 ottobre alle ore 21.15 alla Sala Truffaut di Modena verrà proiettato Riccardo III di Carmelo Bene.

Da un'opera teatrale di Carmelo Bene, il film per la televisione che documenta lo spettacolo diretto da uno dei più grandi uomini di teatro italiani, sicuramente il più rivoluzionario. Della versione originale sono eliminati tutti i personaggi e l'intreccio della conquista del potere, per lasciare in campo, in ombra, solo lo straordinario Riccardo III di Carmelo Bene. Il vecchio re, compiendo diverse metamorfosi, dialoga con i suoi fantasmi, tentando di attrarre l'attenzione di varie figure femminili (la duchessa di York, Lady Anna, la Regina Margherita, La Regina Elisabetta, Madame Shore) attraverso un entusiasmante monologo senza interruzioni.

La rassegna si snoderà fino alla prossima primavera per offrire al pubblico, attraverso il linguaggio cinematografico dei più grandi registi, uno strumento di riflessione per approfondire il legame fra teatro e cinema.



Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2018 /19 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

Per informazioni:

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136011

info@emiliaromagnateatro.com

SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it - www.salatruffaut.it