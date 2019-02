"Non per soldi ma per denaro" alla Sala Truffaut di Modena

Appuntamento mercoledì 6 febbraio con “SCHERMI E PALCOSCENICI – Dalla parola all’immagine”, frutto della collaborazione fra Associazione Circuito Cinema ed Emilia Romagna Teatro Fondazione: una rassegna di film che si intreccia con le tante storie destinate ad attraversare il palco del Teatro Storchi e quello del Teatro delle Passioni. In occasione delle repliche di Belve – Una farsa, un uno spettacolo di Massimiliano Civica in scena dal 12 al 17 febbraio al Teatro delle Passioni, mercoledì 6 febbraio alle ore 21.15 alla Sala Truffaut di Modena verrà proiettato Non per Soldi ma per Denaro di Billy Wilder.

Cleveland. Il cameraman Harry Hinkle, travolto da un giocatore di colore durante una partita, accetta di fingersi paralizzato su consiglio del truffaldino cognato, l'avvocato Willie Gingrich, per ottenere il massimo dall'assicurazione. Una delle commedie più cupe di Wilder, ritratto caustico e disincantato dell'avidità umana e della difficoltà a resisterle. Oscar a un memorabile Walter Matthau, ma grandioso anche Lemmon. Splendido bianco e nero di Joseph LaShelle e belle musiche di André Previn.

Ingresso e riduzioni:

Gli abbonati ERT della stagione 2018 /19 hanno diritto al biglietto ridotto a 4,00 € (invece di 5,00 €) per le proiezioni della rassegna

Presentando alla biglietteria del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni il biglietto della proiezione cinematografica, si avrà diritto alla riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per lo spettacolo teatrale legato alla proiezione.

Per informazioni:

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Tel. 059/2136011

info@emiliaromagnateatro.com

SALA TRUFFAUT

Tel. 059/236288

info@salatruffaut.it - www.salatruffaut.it