Al Teatro Ermanno Fabri di Vignola l'incanto dello Schiaccianoci

Torna ogni anno e non c'è teatro al mondo che nel periodo natalizio non programmi il celeberrimo balletto lo Schiaccianoci. Una tradizione che anche Vignola non vuole mancare e dunque sul palcoscenico del Teatro Ermanno Fabbri sabato 22 andrà in scena tutta quella magia del grande capolavoro classico di Tchaikovksy.

Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano debutta qui dopo aver conquistato migliaia di spettatori nel mondo, sia per la brillante coreografia sia per l'originale messinscena. Il rosa dei raffinati arredi e preziosi costumi del primo atto si sfuma nell'azzurro cinerino della nevicata con fiocchi danzanti sulle punte nei loro tutù ricamati d'argento. Mille le pennellate di colori per il divertissement: dal rosso della Spagna e Russia al giallo oro della Cina ad un delicato lilla per il Valzer dei Fiori. Meravigliosa ed abbagliante la coppia dei protagonisti, Giordana Roberto e Federico Mella, sublimi interpreti del grand pas de deux, momento supremo del balletto che vede impegnato tutto l'ensamble, oggi tra i più affermati del panorama nazionale.

Biglietti in vendita on line (www.ballettodimilano.com) e presso il botteghino del Teatro a partire da un'ora prima dello spettacolo. Informazioni: biglietteria.ballettodimilano.com

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie più prestigiose. Riconosciuto da MIBACT, titolare di Riconoscimento di Rilevanza Regione Lombardia e sostenuto dal Comune di Milano, il BdM svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano in Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Norvegia e Marocco. La Compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali (Teatro alla Scala, Accademia Vaganova, École Supérieure di Cannes, Tanz Akademie Zurich, Palucca Hochschule...) e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni contemporanee.

Lo Schiaccianoci – balletto in due atti su musiche di P.I. Tchaikovsky

coreografia Federico Veratti ripresa da A. Omodei e A. Orlando

scenografia Marco Pesta – costumi Atelier Bianchi Milano

Teatro Ermanno Fabbri - Vignola

22 dicembre 2018 – ore 21

informazioni e prenotazioni: biglietteria@ballettodimilano.com – tel. 347 8779384