“Scialla!” Torna il cinema sotto le stelle a Modena Est

È “Scialla!” il quarto film in programma, lunedì 20 luglio alle 21.30, per la rassegna “Cinema sotto le stelle a Modena Est”, in piazza 9 gennaio. L’iniziativa è organizzata a cura del Comitato Cittadini di Modena Est; della Parrocchia Regina Pacis e della Polisportiva Modena Est col patrocinio del Quartiere 2 del Comune.

Scialla! (Stai sereno) è un film del 2011 scritto e diretto da Francesco Bruni con Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobuľová e Filippo Scicchitano - nella sua prima apparizione cinematografica - e con la partecipazione di Vinicio Marchioni e Giuseppe Guarino. È stato presentato alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto Controcampo italiano, sezione dedicata al cinema italiano, e il premio "Vittorio Veneto Film Festival" assegnato dalla giovane giuria dell'omonimo festival. Ai David di Donatello 2012 ha vinto un David (dopo aver ottenuto cinque candidature) e il Premio David Giovani; sempre nel 2012, e dopo aver ottenuto anche in questo caso cinque candidature, ha vinto uno dei Nastri d'Argento. “Scialla!” è stato il film italiano più premiato del 2011.

L’ingresso è a offerta libera. Nel rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Covid-19 i posti sono contingentati con sedute distanziate e c’è obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della proiezione.

Il calendario delle prossime serate di cinema all’aperto in quartiere prevede lunedì 27 luglio “Il ritorno al bosco dei 100 acri” e, lunedì 3 agosto, “Kung Fu Panda 3”.

In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere annullata.

