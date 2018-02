Scienza a più voci 2018, al Planetario c'è "Animal-love"

Inco.Scienza torna ancora una volta al Civico Planetario “F. Martino” di Modena per il ciclo di divulgazione scientifica a cui più è affezionata: Scienza a più Voci 2018. I sei incontri settimanali ad ingresso gratuito inizieranno il 14 febbraio per proseguire, come da tradizione, tutti i mercoledì sera alle ore 21 fino al 21 marzo.

A caccia di curiosità e interrogativi, più relatori ad ogni appuntamento renderanno il dialogo del giorno un vero e proprio connubio di scienze.E se le voci sono calde, i temi lo sono ancora di più: si parlerà di tecnologia ed economia virtuale, amore in natura, musica e mente; si passeggerà virtualmente negli Appennini e si esamineranno le terapie mediche di domani.Un programma per tutti i gusti, perfetto per dar spazio alla scienza nelle serate di fine inverno.



Il primo appuntamento è per Mercoledì 14 Febbraio: Ilaria Stradi e Niccolò Patelli ci guideranno in San Valentino speciale, all'insegna dell'amore animale.

Molti animali si riproducono per riproduzione sessuata; questo implica che un individuo venga scelto da un altro per generare prole. Quali sono, quindi, i parametri che si usano per scegliere il partner ideale? Il corteggiamento è un processo complesso, in alcuni casi è una sorta di competizione tra maschi per essere scelti dalle femmine, in altri casi ci sono determinate caratteristiche fisiche e comportamentali che un soggetto deve avere per rientrare nei parametri di scelta e quindi potersi riprodurre. È proprio l’evoluzione ad aver favorito alcuni caratteri o comportamenti, che risultano vantaggiosi nel corteggiamento: i palchi dei cervi, la coda del pavone, le buone capacità canore, la costruzione di nidi coloratissimi, l’emissione di particolari molecole o segnali chimici. Anche la nostra specie è soggetta alla stessa selezione, chiamata selezione sessuale, la quale ha favorito l’insorgenza di alcuni canoni di bellezza che vengono solitamente ricercati nei due sessi. Questi canoni sono anche influenzati dal contesto storico e sociale, infatti sono profondamente cambiati nella storia. Nel mondo animale, infine, esistono diversi sistemi, dalla monogamia, molto osservata in diverse specie di uccelli, alla poligamia, ovvero sistemi ad harem in cui compare un maschio e più femmine o viceversa, fino ad arrivare alla promiscuità, caratteristica per esempio di alcuni gruppi di primati. Ognuno di questi sistemi ha i propri vantaggi, sulla base dell’ambiente in cui si evolve. Nell’uomo non esiste un solo sistema sociale, le variabili ambientali e sociali hanno favorito l’insorgenza di una grande diversità di situazioni dovute anche a differenze culturali.

La conferenza tratterà del tema dell’amore nel mondo animale (e quindi anche umano) da un punto di vista biologico-evolutivo e da un punto di vista chimico e comportamentale, esaminando numerose specie di animali, dagli insetti, in cui l’istino e la comunicazione chimica sono la componente maggiore, a numerosi casi di vertebrati fino ad arrivare ai primati e infine all’uomo, per dare una base evolutiva a certi comportamenti tipici della nostra specie.

Gallery