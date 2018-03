Una passeggiata virtuale in Appennino con "Scienza più voci 2018"

Quinto appuntamento con la Scienza targata inco.Scienza al Planetario di Modena, mercoledì 14 Marzo. Quanto conosciamo del nostro Appennino? Sappiamo cosa nascondono i boschi e le montagne a pochi km dalla nostra città? Durante questo incontro, tenuto da Riccardo Poloni e Riccardo Fantini, verranno approfonditi gli aspetti geologici e naturalistici di alcuni luoghi simbolo come la Pietra di Bismantova, i Sassi di Roccamalatina, le Salse di Nirano, la vena del Gesso e molti altri. Per ognuno di questi luoghi si tratteranno le caratteristiche geomorfologiche, le litologie, eventuali specie mineralogiche peculiari e verrà poi presa in esame la biodiversità. Fotografie naturalistiche e video accompagneranno la presentazione.

