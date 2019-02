Scienza a più voci 2019, incontro su "la scienza del piacere"

Inco.Scienza, associazione di divulgazione scientifica modenese, torna col ciclo di incontri serali a cui da anni è più affezionata: Scienza a Più Voci. Per inaugurare il ciclo del 2019, la prima serata al planetario di Modena sarà molto "calda": La scienza del piacere.

Sessualità ed orgasmo femminile sono da sempre considerati un tabù sociale. Durante questa prima conferenza del ciclo Scienza a più voci 2019, vi spiegheremo quanto la sessualità di forma sia fisica che mentale sia un mattone costituente della natura femminile tanto quanto lo è per l’uomo.

Giovanni Minarini, osteopata e fisioterapista, si propone di presentare come la fisiologia del sesso possa essere bloccata e limitata da disfunzioni fisiche, le quali presentano una possibile origine sia di natura psicosomatica che somatoemotiva.

In collaborazione con la dottoressa Rossella Benedicenti, sessuologa, la quale spiegherà le varie sfumature insite nella sessualità, le modalità che questa ha di intrecciarsi nei rapporti di vita quotidiana e le conseguenze che può comportare a livello relazionale, non solo all’interno di una coppia, ma in ogni ambito emotivo.

I due aspetti sono intimamente correlati tra loro: una conoscenza anatomo-fisiologica unita a quella emotivo-psicologica permette un miglior approccio alla propria intimità. Sapere come funzioniamo e in che modo consente di vivere meglio la sessualità.

L'ingresso alle ore 21 presso il Planetario Martino di Modnea è gratuito.