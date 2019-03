Nuovo appuntamento con Incoscienza sul tema "Scienza ed ecologia a due ruote: la bicicletta"

Se si pensa ad uno dei mezzi di trasporto più semplici che possiamo trovare, forse il primo che ci salta in mente è proprio la bicicletta.

Studiata già da Leonardo da Vinci, fece la sua prima apparizione circa 200 anni fa associando necessità e divertimento. Ma vi siete mai chiesti, ad esempio, come fa a mantenersi in equilibrio una bicicletta?

Questa è solo una delle domande a cui si risponderà mercoledì sera al Planetario di Modena, in occasione del terzo incontro del ciclo Scienza a Più Voci 2019 organizzato da inco.Scienza.

Nella sua apparente semplicità, questo mezzo nasconde dietro di sé un mondo vasto e anche complesso. In questa conferenza, vedremo come la bicicletta si è sviluppata nel corso dei secoli, analizzando diversi aspetti che vanno dalla fisica del movimento al suo impatto ambientale. Questo settore in continuo sviluppo può migliorare il nostro stile di vita contribuendo alla mobilità sostenibile.

Inoltre andare in bici è un piacere che può essere amplificato da una corretta manutenzione dei suoi componenti. Per questo daremo delle piccole e semplici regole alla portata di tutti che ci renderanno ancora più amici della bicicletta. Passione, ingegneria e ecologia: ecco gli ingredienti con cui le voci di Antonia Ricucci, Nicholas Zanasi e Aaron Schirra ci condurranno in sella al mezzo a due ruote più amato di sempre.

L'appuntamento gratuito è per mercoledì 13 marzo alle ore 21 presso il Planetario F. Martino di Modena.