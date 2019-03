"Sconfini", al via il progetto di Trame 2.0 che parla di Europa

L’associazione culturale Trame 2.0 di Modena avvia il progetto “Sconfini”, dedicato a conoscere ed approfondire temi legati all’Europa e più in generale al tema dei confini.

Un intenso programma di iniziative ad ingresso libero avranno luogo nei prossimi mesi presso la sede dell’associazione in via Borelli 20 a Modena: la prima parte del programma “Giovani senza frontiere” vedrà la partecipazione di giovani modenesi che hanno studiato in vari paesi dell’Unione Europea: si parte il 22 marzo ore 21 con “Costruire la pace dal basso: cos’è il “Local”? con Irene Baraldi, che ha conseguito il Master of Arts in Peace and Conflict all'University of Manchester.

La seconda parte del programma intitolata “Dell’Europa”, sarà invece dedicata a conoscere aspetti della storia e del presente dell’Europa, dall’esperienza di Ventotene, descritta nel libro di Giacomo Revelli che il 30 marzo ore 18 presenterà a Trame 2.0 il suo libro ‘Confini senza frontiere' a riflessioni sul tema ‘Cos’è la cultura europea’ condotte dal sociologo Claudio Baraldi.

Per consultare il programma visitare la pagina facebook Trame 2.0; per maggiori informazioni scrivere a trame@fastwebnet.it