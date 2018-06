SconfiniaMO nel cortile del Teatro Tempio

Domenica 17 giugno alle ore 17, nel cortile del Teatro Tempio di Modena (viale Caduti in Guerra 192) si terrà la terza edizione di “SconfiniaMO” un progetto, ideato e realizzato dalle Acli modenesi, teso a vivere la multiculturalità, che già esiste nella nostra città, come un arricchimento volto all’inclusione sociale e alla non discriminazione.

Anche quest’anno protagonisti della giornata ci saranno persone provenienti da realtà geografiche anche molto distanti da noi e che sono già parte della nostra comunità. Condivideranno con i partecipanti la loro storia, accompagnata da un aperitivo multiculturale con le prelibatezze di molti paesi stranieri su uno stesso tavolo. Si continuerà, poi, con balli, canti ed esibizioni di tutti i colori del mondo. Sono tantissime le associazioni, le comunità e le persone che dialogano e si confrontano attorno a un tavolo per portare avanti obiettivi comuni.

I ragazzi del servizio civile delle Acli le hanno radunate, per favorire la comprensione reciproca fra le diverse nazionalità presenti sul territorio e portare avanti un’idea di valori e principi condivisi non solo dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo, ma anche dalla nostra Costituzione, con l’obiettivo di creare una forte rete che parli di una città multiculturale in modo gioioso e allegro.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Modena e dal Comune di Modena, è stato realizzato in collaborazione, tra gli altri, con Deade, Casa della Saggezza, Caleidos, Fondazione Culturale Colombia, Csv, Movimento non violento, Associazione Madre Teresa, Associazione Donne nel mondo, Associazione giovani del Ghana, Circolo Ramingo, Gruppo solidale di Acquisto Insieme Acli.