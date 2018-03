Azione natura a Marano. Incontro alla scoperta del Sahara con Fabrizio Rovella

Saranno gli splendidi scenari del deserto del Sahara, il filo conduttore dell'incontro con Fabrizio Rovella, in programma venerdì 23 marzo dalle ore 21 (ingresso gratuito) al centro culturale di Marano sul Panaro, nell'ambito di "Azione natura", la rassegna culturale, promossa dal Comune, dedicata ai protagonisti dell'avventura e del viaggio. Al centro della serata ci saranno le immagini di un territorio magico con tramonti capaci di diventare una finestra sull’anima, come recita un proverbio tuareg, oltre ai racconti sulla vita e i rapporti con le popolazioni locali.

Rovella, 53 anni, torinese, ex dirigente d'azienda da oltre venticinque anni coltiva una passione profonda con il deserto sahariano in cui ha scelto di vivere, attualmente a Chinguetti in Mauritania; migrante in senso inverso, quindi, che di mestiere accompagna i turisti nei tour nel deserto e gestisce il sito www.saharamonamour.

Il filo conduttore della rassegna "Azione natura" è il rapporto profondo e avventuroso con la natura, allo scopo di lanciare un messaggio a favore della tutela dell'ambiente, seguendo un approccio multidisciplinare che offre al pubblico l'occasione di incontrare e dialogare con i maestri dell'avventura, ammirando meravigliose immagini di viaggio.