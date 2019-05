"Scopriamo l'Area di Riequilibrio Ecologico in Sècia", torna il tradizionale appuntamento sulle rive del Secchia

Si svolgerà domenica prossima, 2 giugno, l’ormai tradizionale appuntamento con “Scopriamo l’Area di Riequilibrio Ecologico In Sècia”, organizzato dall’Area di riequilibrio ecologico In Sècia, Comune di Sassuolo e Ceas Pedecollinare oltre a Res, rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia Romagna.

Un evento che si svolgerà presso l'Area di Riequilibrio Ecologico, in prossimità degli Orti Sud in via Muraglie e che vedrà premiate le classi delle scuole sia primarie che secondarie che hanno partecipato ai progetti didattici proposti dal CEAS Pedecollinare sul Fiume Secchia, gli elaborati prodotti dalle scuole verranno esposti e ogni classe verrà premiata con un attestato di partecipazione.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 16,15 presso l’Area di Riequilibrio Ecologico In Sècia, alle ore 16,30 i saluti dell’Amministrazione comunale e consegna attestati di partecipazione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado aderenti ai progetti sul fiume Secchia; alle ore 17 il rinfresco a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie e dalle ore 17,30 la passeggiata insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie tra le meraviglie dell’ARE.