Scott Hamilton Quartet in concerto per lo Smallet Jazz Club

Mentre si sta lavorando alacremente per il programma della sezione estiva del MODENA JAZZ FESTIVAL, continuano i concerto allo SMALLET JAZZ CLUB, questa sera di scena il quartetto del sassofonista americano Scott Hamiltonm giovedì 5 aprile presso la Bocciofila Sirenella Via Monte Grappa 46. Scott Hamilton, uno dei maggiori esponenti del sassofono mainstream, è cresciuto al fianco di Benny Goodman, Roy Eldridge, Gerry Mulligan e altri grandi nomi della storia del jazz.

“Era il 1976 e il grande pianista Hank Jones, già a fianco di Charlie Parker e molti altri grandi jazzmen, mi scelse per il suo nuovo gruppo – racconta Hamilton a proposito degli inizi della sua carriera - l’anno dopo mi ingaggiò invece niente meno che il mitico Benny Goodman che era chiamato “il re dello swing”.

Nel 1978 lavoravo già assieme a tanti celebri musicisti radunati in quei supergruppi chiamati “tutte stelle”..In quell’anno , per me strepitoso, ho persino accompagnato due cantanti eccezionali come Anita O’Day e Rosemary Clooney”.

In piena era punk, free e fusion Hamilton ha esordito suonando come negli anni Trenta e Quaranta, in perfetto stile swing: “Ritenevo lo swing – continua Hamilton -, e ancora lo ritengo, un punto chiave del jazz medesimo e quindi non avrei mai potuto suonare una musica che non sentivo dentro, che non avvertivo come mia”.

Hamilton è rimasto, dunque, fedele alla musica delle origini, alle grandi ballad degli anni ’30 e ’40, allo swing e al blues. Impostosi sulla scena jazzistica statunitense sin dalla metà degli anni ’70, Hamilton vanta oltre 40 album a suo nome e innumerevoli collaborazioni con artisti che hanno scritto la storia del jazz.

La sua costante è l’immaginazione creativa e il bellissimo e dolcissimo suono del suo saxofono. Pur entrando in contatto ed assimilando la lezione di John Coltrane, Scott continua a suonare la sua musica prediletta che per prima lo ha introdotto al jazz, le grandi ballads ed il blues, suonati con il cuore. Come un consumato interprete di standards, il caldo tenore di Scott Hamilton, unito al suo impeccabile senso dello swing, creano una atmosfera unica in ogni brano interpretato.

SMALLET JAZZ CLUB inizio Cena dalle ore 19,30

prenotazioni cene e entrate a 338 8635638 email amicideljazzdimodena@gmail.com per informazioni sarà possibile contattare il numero 345 7902481. Cena a 30 Euro un primo anche vegetariano, Gnocco e Tigelle, vino o birra con concerto. Ingresso senza Cena con Drink Incluso 17 euro. Studenti fino a 25 anni e Musicisti professionisti ingresso senza drink € 10,00