"Scuol sport" in festa con i ragazzi delle scuole al Parco Ferrari

È una grande festa dello sport quella in programma sabato 12 maggio al Parco Ferrari che vedrà coinvolti, in mattinata, oltre un migliaio di alunni di quinta elementare per la tradizione manifestazione di chiusura del progetto “Scuola sport”, giunto alla 24ª edizione, mentre nel pomeriggio tutti, grandi e piccoli, potranno divertirsi sperimentando una grande varietà di giochi e discipline sportive con la nona edizione di “Incontra lo sport”. L’obiettivo della giornata, promossa dal Comune di Modena, è porre l’accento sull’importanza del movimento e sui benefici prodotti dall’attività fisica ma anche far conoscere e dare risalto agli sport cosiddetti “minori”.

Dalle 9 alle 12.30 il parco sarà animato dai bambini di quinta elementare che si cimenteranno in diverse discipline sportive nella festa finale di “Scuola sport”, il progetto di educazione fisica e sportiva che coinvolte tutte le scuole primarie modenesi ed è organizzato dal Comune in collaborazione con il Coni, gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, l’Ufficio scolastico regionale, gli istituti comprensivi; con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e il contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Modena, Parmareggio e Conad. Il progetto integra l’attività motoria prevista nelle scuole primarie, affiancando agli insegnanti esperti qualificati con l’obiettivo di educare i ragazzi a una cultura sportiva, che significa benessere, socialità, rispetto delle regole. Nel corso dell’iniziativa Parmareggio ed Emiliano, il topolino intenditore di Parmigiano Reggiano, offriranno agli studenti l'Abc della merenda, una proposta sana e nutriente e dal profilo nutrizionale ideale.

Nel pomeriggio a partire dalle 16, si svolge la nona edizione di “Incontra lo sport” con tante attività da provare per bambini e ragazzi: football americano e arti marziali come ju jitsu e kendo; le diverse discipline della danza; l’arrampicata sportiva, la mountain bike e la canoa; gli sport di squadra come basket e pallavolo; pugilato e kick boxing; scherma e tennis ma anche bocce, giochi tradizionali, multisport e parkour. Per i più piccoli sarà disponibile uno spazio dedicato alla psico-motricità mentre tutti potranno sperimentare allenamento funzionale, brazilian, capoeira, danza moderna, contemporanea e aerea, grappling, hip hop, parkour, pugilato, difesa personale, Mma, katori shinto ryu e tanti altri sport.

All'interno della festa si troveranno anche i laboratori di “Mangiando s’impara”, progetto di educazione alimentare e sani stili di vita a cura di Conad, spazi sportivi e gadget a cura di Decathlon.