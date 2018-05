Alla Carovana incontro con Giorgio Vittadini, fondatore della Compagnia delle Opere

L’iniziativa, aperta al pubblico, si svolge sabato 19 maggio alle 18 al centro scolastico La Carovana (via Piccinini 20) e fa parte dei dodici eventi in programma fino al 30 maggio nelle sette scuole gestite dalla cooperativa sociale La Carovana di Modena. Gli eventi sono cominciati ieri sera – giovedì 17 maggio – con la festa per i 90 anni di vita della scuola dell’infanzia “Boccolari Boschetti”, che si trova in via Anderlini 5. Seguiranno incontri, spettacoli e presentazione dei lavori proposti alle classi.

"Quest’anno il cammino di bambini e ragazzi, genitori e docenti, anche per una serie di circostanze fortuite, è stato segnato dalla presenza delle stelle – spiega Silvio Di Tella, presidente della cooperativa La Carovana - A ottobre il grande spettacolo del cielo è stato ammirato in compagnia del prof. Marco Bersanelli, a marzo l’auditorium della scuola è stato trasformato in planetario, ad aprile scoperto nell’opera di Giotto con il prof. Roberto Filippetti, da ottobre a maggio è stato indagato in Dante, alla luce dell’ultimo verso dell’Inferno “E quindi uscimmo a vedere le stelle."

Il clou degli eventi sarà sabato prossimo 26 maggio con la festa-open day, che inizierà alle 9.30 e finirà a mezzanotte con lo spettacolo “Carovana’s got talent” a cura dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado.