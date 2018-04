Scuola Energheia presenta "Sul sentiero degli angeli"

Le strade di un tempo ci hanno condotto fino a qui. Ci muoviamo tra il cielo e la terra sospinti dalle energie dell’anima e di kundalini. Fino a qualche tempo fa lo sguardo era rapito soltanto dagli accadimenti del mondo, mentre adesso l’attenzione si può rivolgere alla luce che trapela dalla materia.



L’aspirazione a conoscersi ci riconnette con quell’antico Sentiero che porta alla scoperta dell’anima. Per poterlo calcare diviene necessario integrare la personalità in modo che non impedisca la manifestazione del potere risanante della luce dell’anima.



Se tutto ciò ti risuona ti aspettiamo alle conferenze che si svolgeranno a Milano, Padova, Modena e Firenze. Avremo modo di approfondire cosa propone Energheia, la scuola che insegna a vivere come anime.

