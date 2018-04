Sapori della tradizione, "riapre" la Scuola Internazionale del Borlengo

In occasione della 48^ edizione della Sagra del Borlengo di Guiglia si terrà l'annuale edizione della Scuola Internazionale del Borlengo. La scuola, ha come obiettivo l’insegnamento della preparazione del tipico prodotto del nostro Appennino. Durante le tre serate gli aspiranti Borlengai, impareranno a preparare la “colla”, ingrediente base dei Borlenghi, la “cunza” utilizzata per condirli ed avranno a disposizione un loro“sole” per imparare la tecnica di preparazione e la cottura dei Borlenghi: tutto nel pieno rispetto del disciplinare di produzione. Test finale con valutazione e diploma.

Sono previsti due diversi corsi, entrambi di tre serate nelle date 6/17/28 e 23/24/28 Maggio 2018. Per informazioni ulteriori e iscrizioni inviare mail a info@prolocoguiglia.it. i posti sono limitati, iscrizione preliminare obbligatoria.