Scuola di Storia Orale, quattro giorni tra cultura e natura in Appennino

Si terrà, dall'1 al 4 agosto, nei comuni di Montefiorino, Palagano e Frassinoro la 2° Scuola di Storia Orale nel paesaggio del dragone a cura di AISO, Eutopia, l'erbalonga e Trame. A seguire il programma

Giovedì 1 agosto

Dalle ore 18.00 Accoglienza dei partecipanti presso l’erbalonga (via Provinciale 15, Vitriola di Montefiorino). Ore 19.30 Oral-visual geohistory Presentazione della Scuola di storia orale a cura di Antonio Canovi e Luca Monaco. Ore 21.00 Le erbe spontanee come segnavia di un paesaggio Cena dialogata con l’erbalonga.

Venerdì 2 agosto

Ore 09.30 Ritrovo dei partecipanti al monumento dei Caduti (piazza Europa, Montefiorino) e breve cammino alla Rocca. Ore 10.00-12.30 Rocca di Montefiorino, Sala Ermanno Gorrieri Saluti istituzionali Giovanni Contini e Alessandro Casellato intervistano Giulia Bondi Antonio Canovi e Luca Monaco introducono alla documentazione sul terreno Break con piade friniates. Ore 13.30-18.00 Geoesplorazioni oral-visual nel paesaggio del Dragone. Ci si muove in auto alla volta di tre siti geostorici allocati nei comuni di Frassinoro (sassolato), Montefiorino (Lago e Rocca), Palagano (Buca di Susano). I partecipanti-documentatori condividono registratori e macchine fotografiche analogiche. Ore 19.00 Apericena con l’erbalonga. Ore 20.00-23.00 camera chiara, camera oscura: laboratori oral-visual, si lavora in gruppi. Con Luca Monaco vengono sviluppati i negativi; con Alessandro Casellato, Giovanni Contini, e Antonio Canovi si ascoltano e rielaborano le registrazioni.

Sabato 3 agosto

Ore 09.30 Ritrovo alla Rocca di Montefiorino, sede del Municipio. Ore 10.00-12.30 "Cercando nel paesaggio" Luciano Ruggi racconta la storia del luogo, Mirco Carrattieri accompagna nella visita al Museo della Repubblica e della Guerra di Liberazione, mentre Antonio Canovi accompagna sulla Torre della Rocca per il riconoscimento del paesaggio dell’Appennino. Discesa a Vitriola e break presso l’erbalonga. Ore 14.30-16.30 Geoesplorazioni camminate nel paesaggio Il Cervecchio, la torre del Pignone, il borgo di Vitriola. Insieme a l’erbalonga si procede al riconoscimento e alla raccolta di erbe spontanee. Ore 17.00-19.00 Laboratorio del terzo paesaggio, cucina attiva e partecipata: si prepara e degusta il tortino del geostoriografo. Ore 20.00-23.00 Camera chiara, camera oscura: laboratori oral-visual Si lavora in gruppi. Con Luca Monaco si procede alla stampa selettiva dei negativi; con interpreti musicali si entra in sintonia con il canto popolare dell’Appennino.

Domenica 4 agosto

Ore 09.30 Ritrovo dei partecipanti presso l’erbalonga Geohistory telling, laboratorio restitutivo della documentazione oral visual raccolta e trattata nel corso della Scuola. Consegna ad ogni partecipante della stampa b/n prescelta Ore 12.30 "Le erbe spontanee come trama della memoria" pranzo dialogato con l’erbalonga aperto ai testimoni incontrati nel corso delle geoesplorazioni e agli amici del Dragone, cui seguirà un brindisi di saluto alla Scuola Programma.



Iscrizione: quota associativa AISO 25,00 € per giovani e non strutturati/50,00 € per strutturati (http://aisoitalia.org). Massimo 20 iscritti. Costo comprensivo di attività formativa, materiale di consumo fotografico, tre giorni con vitto e alloggio: 225,00 €. Caparra di € 100,00 entro il 25 luglio 2019 con bonifico bancario all’Associazione Eutopia Ri-Generazioni Territoriali (Banca Centro Emilia - IT45Q0850912801028010025555). Borse in sostegno alla Scuola - AISO metteràa disposizione tre borse di studio di € 100 cadauna per giovani under 35 che intendano partecipare alla Scuola. Informazioni: antonio.geostorico@gmail.com - cell.3393399916 aisoitalia@gmail.com.

E' possibile partecipare a singole giornate o per pranzo o cena :