In bici sull'argine del Secchia fino al Po, un 2 Giugno sui pedali

Trascorrere la Festa della Repubblica, sabato 2 giugno, in bici immersi nell'ambiente naturale del fiume Secchia. E' questa l'opportunità offerta da "Secchia in festa", evento incentrato sulla "100 chilometri del Secchia", manifestazione ciclistica non competitiva che si svolge lungo il Secchia da Villalunga di Casalgrande, nel territorio di Reggio Emilia, a Quingentole di Mantova sul Po, con la partecipazione di 150 ciclisti che si sono iscritti nelle scorse settimane.

Ma la novità di quest’anno sono i due percorsi più brevi, per consentire una partecipazione più ampia: quello medio (70 chilometri) da Villalunga fino a San Martino Secchia, nel comune di S.Prospero di Modena, e quello nell'area nord (circa 35 chilometri) con partenza da Concordia fino a Quingentole.

La manifestazione attraversa 18 comuni, di cui 11 modenesi (Modena, Sassuolo, Formigine, Campogalliano, Soliera, Carpi, S.Prospero, Cavezzo, Novi, Concordia e S.Possidonio) e sette del territorio reggiano e mantovano. Il percorso, infatti, si snoda nel tratto modenese lungo il Percorso Natura del Secchia, realizzato dalla Provincia, con partenza sul fiume a Villalunga, alle ore 8, e arrivo a Quingentole verso le ore 19.

Nell'ambito di "Secchia in festa" sono previste diverse iniziativa collaterali lungo il percorso a partire dal via, al parco di Villalunga sul Secchia a Castellarano dove, sabato 2 giugno, è in programma una giornata intera di sport, spettacoli, mercatini e stand gastronomici.

A Modena la Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) e il Comune di Modena organizzano una pedalata lungo il fiume Secchia con partenza da piazza Grande alle ore 9 e arrivo a Campogalliano per incontrare la 100 chilometri del Secchia e proseguire fino al ponte dell'Uccellino per tornare in città lungo la ciclabile Modena-Bastiglia, realizzata lungo il vecchio percorso della ferrovia Modena-Mirandola, oppure lungo il Naviglio con arrivo a Modena alle 12,30. Informazioni www.modenainbici.it.

A Campogalliano, infine, nell'area dei laghi Curiel sono previste attività aperte a tutti di vela, windsurf e canoa, prove di salvataggio in acqua con cani e dimostrazioni di pesca sportiva.

A Rovereto di Novi, in attesa del passaggio dei ciclisti di "Secchia in festa", sono in programma, nella sala della biblioteca in piazza Giovanni XXIII, dalle 14,30, una estemporanea musicale della locale corale, la premiazione di un concorso fotografico dedicato al Secchia su iniziativa del Fotoclub Novese e degustazioni dei prodotti delle aziende agricole della zona.

L’organizzazione della manifestazione vede coinvolti l’Ente Parchi Emilia Centrale, Uisp Emilia-Romagna e Uisp Modena e Reggio Emilia, la Fiab di Modena, i Comuni attraversati: gli 11 modenesi oltre Castellarano, Casalgrande, Rubiera nel reggiano, Moglia, San Benedetto Po, Quistello e Quingentole nel mantovano, la Provincia di Modena, il Consorzio della Bonifica Emilia Centrale ed il Plis Golene Foce Secchia.