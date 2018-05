Campogalliano, "Secchia in festa" quinta edizione della ciclostaffetta

Sabato 2 giugno a Campogalliano ospita la quarta edizione di “Secchia in Festa”. La ciclostaffetta che parte da Casalgrande (RE) per arrivare a Quingentole (MN), transiterà ai Laghetti Curiel per una sosta tra le 10.15 e le 10.30 circa presso Casa Berselli.

Ma per tutto il giorno alcune associazioni del territorio proporranno ai visitatori dell'area Laghi opportunità d’intrattenimento e di svago.

In particolare al mattino sono previsti un open day di canoa presso la sede dell’ASD Canottieri Mutina 1930 dalle 10 alle 12; un open day di windsurf presso la sede dell’ASD Campogalliano Windsurf Team (lago di Casa Berselli), dalle 10 in avanti; attività cinotecnica dimostrativa di salvataggio in acqua con cani, presso la spiaggia del Lago dell'Isola (zona limitrofa al “Ristorante Laghi”), organizzato dal Gruppo Salvataggio Onda Azzurra. L'attività si svolgerà dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

Per tutta la giornata sarà presente un'area dimostrativa di pesca sportiva organizzata presso la zona a prato di Casa Berselli dall’ASD Carp Fishing Succhia il nettare 2, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, si terrà un open day di vela presso la sede dell’ASD Pontos.

La ciclostaffetta sarà, come di consueto, accolta nell'area cortiliva di “Casa Berselli” in via Albone14. Il ristoro sarà organizzato dall'ASD Carp Fishing Succhia il nettare 2, con la collaborazione dell'APS Circolo al Parco A. Goldoni e il supporto dell’ASD Moto Club Campo dei Galli.

L'organizzazione delle attività a Campogalliano è a cura del Comune di Campogalliano, con la collaborazione del Comitato Laghi, delle sue Associazioni e dell'APS Circolo al Parco A. Goldoni.