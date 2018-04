Cavezzo, seconda edizione del Motoraduno

La seconda edizione del Motoraduno Città di Cavezzo si terrà domenica 29 aprile con ritrovo alle ore 9.00 presso l'area adiacente al Palazzetto dello Sport, dove i partecipanti potranno iscriversi all'evento. Alle 10.30 partirà il tour per le vie della Bassa ed alle ore 11.00 è in programma la visita alla Cantina Sociale di Carpi, dove sarà offerto un aperitivo. Dopo il rientro al Palasport di Cavezzo, alle 12.30 sarà servito un pranzo e nel pomeriggio ci saranno musica dal vivo, truccabimbi e giochi per bambini, in collaborazione con Avis di Cavezzo. Il divertimento proseguirà fino a sera ed a partire dalle ore 20.00 si potranno gustare panini con salsiccia, grazie al sostegno dell'Associazione Commercianti di Cavezzo.